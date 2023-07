Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Polizei ermittelt

Erbach (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben bislang unbekannte Vandale in der Werner-von-Siemens-Straße sowie im Bereich "Obere Stadtwiese" ihr Unwesen getrieben. Hierbei beschmierten sie einen Aushangkasten, zwei Stromkästen, die Seitenwand einer Garage sowie ein Verkehrszeichen mit Farbe. Bei den Graffiti handelt es sich um Aufschriften im Zusammenhang mit dem 1.FC Kaiserslautern. Die Beschädigungen wurden der Polizei am Sonntag (23.7.)gemeldet. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht benannt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Die Kripo (K 41) in Erbach ermittelt in diesem Zusammenhang und hofft auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und Hinweise zu den Tätern geben können. Wem sind in der letzten Zeit verdächtige Personen aufgefallen? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

