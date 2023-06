Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle vor Grundschule

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vor der Grundschule Golmsdorf führten Beamte der technischen Verkehrsüberwachung am Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen durch. Während der Schulzeit beträgt das Tempolimit 30 km/h. 124 Verkehrsteilnehmer hielten sich an dieses, 22 jedoch nicht. Diese erhalten nunmehr Post von der Bußgeldstelle. Der traurige Spitzenreiter fuhr mit 59 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt.

