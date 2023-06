LPI-J: Unfall im Kreuzungsbereich

Jena (ots) - Als ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw VW am Donnerstagnachmittag von der Prüssingstraße auf die Göschwitzer Straße abbiegen wollte, gewährte er zwei Radfahrer, welche von links kamen, die Vorfahrt. Im Anschluss fuhr er an, achtete jedoch nicht auf einen von rechts kommenden 39-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

