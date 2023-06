LPI-J: Unfall im Gewerbegebiet

Jena (ots) - Langfinger bedienten sich am Donnerstagfrüh, zwischen 2:45 Uhr und 4:15 Uhr aus einem geparkten Pkw VW. Die Halterin hatte ihr Fahrzeug in der Straße am Planetarium abgestellt. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie eine offene Fahrertür sowie das Fehlen ihres Portemonnaies sowie zweier Mobiltelefone. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

