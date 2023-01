Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 07:25 Uhr, kam es an der Hansastraße zu einem Unfall. Eine 50-jährige Frau aus Erwitte war mit ihrem VW Golf in Richtung Bökenförde unterwegs. Aufgrund einer Ablenkung am Straßenrand bemerkte sie zu spät den vor ihr langsam fahrenden VW Touran. Es kam zum Zusammenprall bei dem die Golf-Fahrerin und die 40-jährige Fahrerin des Touran (ebenfalls aus Erwitte) leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5000,- EUR. (lü)

