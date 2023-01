Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Verletzte nach Glätteunfall

Warstein-Allagen (ots)

Am Dienstag, um 07:25 Uhr kam es an den Haarhöfen zu einem schweren Unfall. Eine 38-jährige Frau aus Dortmund war mit ihrem Mercedes auf schneeglatter Fahrbahn in Richtung Waldhausen unterwegs. Sie verlor die Gewalt über ihr Fahrzeug und prallte in den entgegenkommenden Citroen eines 50-jährigen Warsteiners. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer und ein 60-jähriger Beifahrer im Citroen schwer verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000,- EUR. Die Straße musste nach der Unfallaufnahme gründlich gereinigt werden. Die Unfallstelle blieb bis etwa 10:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell