Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zu schnell unterwegs

Rüthen (ots)

Am Montag, um 16:35 Uhr, kam es an der Bahnhofstraße zu einem Unfall. Eine 80-jährige Frau aus Rüthen war mit ihrem Dacia in Richtung Rüthen unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1500,- EUR. (lü)

