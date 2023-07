Trebur (ots) - Das Büro einer Firma in der Feldbergstraße geriet in der Nacht zum Samstag (22.7.), in der Zeit zwischen 0.40 und 2.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch ein eingeschlagenes Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten aus dem Büro anschließend einen geringen Geldbetrag. Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

