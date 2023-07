Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Kindergarten gerät in das Visier Krimineller

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Gorxheimertal (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Einbrecher in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.7.) und Montagmorgen (17.7.) im Ortsteil Gorxheim versucht, in einen Kindergarten in der Straße "An der Mühlwiese" zu gelangen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die ungebetenen Besucher, sich auf gewaltsame Weise Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Ob sie Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Das Kommissariat 41 in Wald-Michelbach ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehende sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell