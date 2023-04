POL-EL: Nordhorn - Von der Fahrbahn abgekommen

Lorup (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 20.20 Uhr auf der Straße Alten Kuhlen in Lorup zu einem Verkerhsunfall. Eine 18-Jährige war in ihrem Kia in Richtung Rastdorf unterwegs. In einer dortigen Kurve kam sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.300 Euro. ...

mehr