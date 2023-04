POL-EL: Vrees - Einbruch in Bäckerei

Meppen (ots) - Am Mittwoch zwischen 15 und 18.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Meppen. Hierbei wurde ein auf einem Privatparkplatz abgestellte Opel Zafira durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Parkplatz gehört zu einem Gebäudekomplex in der Straße Am-Probst-Busch, wobei die Zufahrt über die Wallstraße erfolgt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

