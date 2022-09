Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein Rollerfahrer, welcher am Samstag gegen 14:30 Uhr die Leonberger Straße in Sindelfingen befuhr. Der 40 Jahre alte Rollerfahrer wollte von der Leonberger Straße nach links in die Rotbühlstraße abbiegen. Ein 38-jähriger Renault-Lenker befand sich zunächst auf der Geradeausspur neben dem Rollerfahrer, entschied sich dann aber um und bog auch nach links ab. Dabei übersah er den Rollerfahrer, weswegen dieser eine Gefahrenbremsung einleiten musste und infolge dessen zu Sturz kam. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer mehrere Schürfwunden zu. Sein Roller rutschte zudem noch gegen den Pkw, so dass ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell