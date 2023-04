Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am 31. März kam es auf der Lindenstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger war auf seinem Fahrrad gegen 21.40 Uhr auf dem Radweg in Richtung Kurt-Schmacher-Brücke unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden unbekannten Radfahrer, der mit einem weiteren Fahrradfahrer unterwegs war. Nach einem kurzen Gespräch stellten die beiden unbekannten Radfahrer ihre Fahrräder ab und entfernten sich zu Fuß in Richtung Schepsdorf. Die beiden Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

