Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Holz gestohlen

Börger (ots)

Zwischen Freitag und Montag haben unbekannte Täter in Börger an der Sögeler Straße im dortigen Waldgebiet Surensand etwa 130 Raummeter Holz entwendet. Das Holz war in Stämme geschnitten und dort gelagert und dürfte mit einem entsprechenden Lkw abtransportiert worden sein, wobei die Menge in etwa drei Lkw-Ladungen entsprach. Das Verladen hat vermutlich aufgrund der Menge mehrere Stunden gedauert. Die Schadenshöhe beträgt etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05952-92450 mit der Polizei Sögel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell