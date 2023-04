Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Zeugen nach Einbuch gesucht

Bockhorst (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.20 Uhr Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses an der Kirchstraße in Bockhorst. Sie versuchten gewaltsam in das Haus einzubrechen, was jedoch misslang. Während der Tat wurden sie durch einen Nachbarn gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie entwendeten zwei Angelrollen sowie zwei Ladekabel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 225 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

