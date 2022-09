Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in Getränkehandel

Nagold (ots)

Am vergangenem Wochenende sind bislang Unbekannte in einen Getränkehandel in der Grafenwiesenstraße eingebrochen und haben einen Tresor samt Inhalt erbeutet.

Den Einbrechern gelang es in der Zeit zwischen Samstag, 18:20 Uhr und Montag, 08:20 Uhr, über die Rückseite des Gebäudes in einen Aufenthaltsraum der Getränkehandlung einzudringen. Dort entwendeten sie den fest an der Wand befestigten Tresor samt Inhalt. Im Tresor befand sich Bargeld in mittlerer vierstelligen Höhe.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell