POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfall im Begegnungsverkehr

Pforzheim (ots) - Nach einem Taschenraub am Freitagmorgen in Pforzheim-Eutingen ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Ein älterer Mann war gegen 8:45 Uhr in der Hauptstraße bei der Bank gewesen und hatte Geld abgehoben. Als er in der Folge die Straße abwärts lief, näherte sich der noch unbekannte Taschenräuber offensichtlich von hinten und entriss dem Geschädigten seine Umhängetasche, in der sich ...

