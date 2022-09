LPI-NDH: Böller sprengen Fensterscheibe

Heldrungen (ots) - Eine 42-Jähige befuhr gestern Nachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem Ford Kuga in der Ortslage Heldrungen die Straße Am Bahnhof. Sie beabsichtigte in Richtung Stadtzentrum abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 27-jähriger Fahrer eines Ford Ranger zu spät. Er fuhr infolgedessen auf den Kuga auf. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Ein ...

