LPI-NDH: Eine verschmutzte Straße führte zu handfester Streitigkeit

Nordhausen (ots) - Eine 34-Jährige und ihr männlicher Begleiter befanden sich gestern Abend gegen 20.10 Uhr in einem Supermarkt in der Wilhelm-Raabe-Straße auf Beutezug. Ein Mitarbeiter beobachtete das Duo dabei, wie sie Ware in mitgeführten Taschen verstauten. Der Mitarbeiter sprach die Beiden an, woraufhin sie aus dem Markt flüchteten. Die 34-Jährige konnte durch den Mitarbeiter verfolgt und gestellt werden. Dem ...

