Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennende Mülltonnen sorgten für Straßensperrung

Mühlhausen (ots)

Brennende Mülltonnen sorgten gegen Mitternacht für eine starke Rauchentwicklung im Bereich einer medizinischen Einrichtung in der Hollenbacher Landstraße. Aus bisher ungeklärten Gründen gerieten drei Mülltonnen in Brand. Sie sind nicht mehr verwendbar. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Straße während des Einsatzes für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Was den Brand auslöste, ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

