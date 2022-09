Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Kollision mit Gebäude gesucht

Leinefelde (ots)

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kollidierte am Dienstag, den 13. September 2022, gegen 15.55 Uhr, mit einer Hausecke und der Dachrinne eines in der Bergstraße befindlichen Gebäudes. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug pflichtwidrig von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrzeug und Fahrzeugführer machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Leinefelde unter der Telefonnummer 03605-56900 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell