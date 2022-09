Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Worbis (ots)

Am Freitag, den 16. September 2022, ereignete sich gegen 17 Uhr in der Nordhäuser Straße einen Verkehrsunfall. Dabei soll ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen weißen eingeparkten VW Golf gefahren sein. Anschließend setzte der Verursacher pflichtwidrig seine Fahrt fort. Hinweise zum Fahrzeugführer sowie zum Fahrzeug liegen aktuell nicht vor. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Leinefelde unter der Telefonnummer 03605-56900 entgegen.

