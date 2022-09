Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bad Langensalza (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen soll es am Freitag, den 29.Juli, in der Mühlhäuser Straße gekommen sein. Hier soll ein bisher unbekannter Jugendlicher vor dem Eingang der "Alten Post" durch andere Jugendliche zusammengeschlagen worden sein. Die Kriminalpolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen dieser werden nun Zeugen und Geschädigte gesucht, die sich am Tattag, in der Zeit von etwa 21 bis 23 Uhr, im Bereich "Alte Post" aufgehalten und etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601-4510 zu melden.

