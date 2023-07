Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Polizeibeamte beschlagnahmen Rauschgift

Gernsheim (ots)

Insgesamt rund 30 Gramm Gramm Haschisch, Marihuana und Kokain entdeckten Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrolle am Freitagnachmittag (21.07.) in einem Gebüsch im Bereich der Stadthalle am Georg-Schäfer-Platz. In unmittelbarer Nähe nahmen die Ordnungshüter zwei 21 und 24 Jahre alte Männer vorläufig fest.

Im Rahmen von anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten zudem weitere Drogen, mehrere tausend Euro Bargeld sowie Utensilien, die auf das Handeln mit Betäubungsmitteln hinwiesen. Weil weiterhin der Verdacht bestand, dass 24-Jährige unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos saß, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Test reagierte zuvor positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain.

Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

