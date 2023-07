POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gorxheimertal (ots) - Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Oberflockenbacher Straße im Einsatz. Dort wurde am frühen Sonntagmorgen (23.07.) um 04.55 Uhr ein Wohnhausbrand gemeldet. Ob sich noch Personen in dem Gebäude befinden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemeldet werden. Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

