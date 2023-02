POL-PDLU: Maxdorf - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos

Altrip/Neuhofen/Waldsee (ots) - Nach drei Fastnachts-Umzügen in Altrip, Neuhofen und Waldsee zieht die Polizei in Schifferstadt eine positive Bilanz. Trotz großen Andrangs verliefen die drei Umzüge aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. In Altrip kam es zu einem Einsatz mit einer Person, die aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses in eine hilflose Lage geriet. In Waldsee kam es nach dem offiziellen Ende ...

mehr