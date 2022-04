LPI-J: Brennender Staubsauger

Apolda (ots) - Am 12.04.2022, gegen 13:30 Uhr kam es An der Goethebrücke, Ecke Niederoßlaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21jähriger Audi-Fahrer befuhr die Straße An der Goethebrücke stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Niederroßlaer Straße einzubiegen. Dabei missachtete dieser den Vorrang im Gegenverkehr und stieß mit einem 26jährigen Seat-Fahrer zusammen. Es entstand an dem Audi ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR und an dem Seat ein ...

mehr