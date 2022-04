Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots)

Am 12.04.2022, gegen 13:30 Uhr kam es An der Goethebrücke, Ecke Niederoßlaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21jähriger Audi-Fahrer befuhr die Straße An der Goethebrücke stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Niederroßlaer Straße einzubiegen. Dabei missachtete dieser den Vorrang im Gegenverkehr und stieß mit einem 26jährigen Seat-Fahrer zusammen. Es entstand an dem Audi ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR und an dem Seat ein Schaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

