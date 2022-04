Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von mehreren Regenrohren

Apolda (ots)

In der Nacht vom 11.04.2022 zum 12.04.2022 haben unbekannte Täter in Apolda gleich mehrere Fallrohre aus Kupfer entwendet. Unbemerkt entwendet wurden die Fallrohre an einem Wohnhaus in der Wilhelmstraße und einem Wohnhaus in der Stobraer Straße in Apolda. Die Täter konnten bislang nicht gestellt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise teilen Sie bitte unter 03644/541-0 mit.

