POL-WOB: Versuchter Einbruch in ein Schuhgeschäft - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Warberg (ots) - Warberg, Eschenallee 08.12.2022, 02.00 Uhr bis 02.45 Uhr In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter drei Warenautomaten in der Eschenallee in Warberg auf. Als sie durch eine Zeugin gestört wurden, flüchteten die Täter mit ihrer Beute in Richtung der Landesstraße 641. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. An den Automaten ...

