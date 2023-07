Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 34 Heuballen in Brand

Groß-Gerau (ots)

34 Heuballen, die auf einem Feld an der Landesstraße 3094, zwischen Groß-Gerau und Wallerstädten gelagert wurden, gerieten am Sonntagabend (23.07.), gegen 22.30 Uhr, in Brand. Zudem wurden hierbei etwa 200 Quadratmeter Feldfläche in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten anschließend umfangreiche Löscharbeiten durch. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer in sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

