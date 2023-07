POL-DADI: Groß-Umstadt: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Mörlenbach (ots) - Zwischen Sa. 22.07.23, 08:30 und So. 23.07.23, 9 Uhr war ein brauner Opel Zafira auf dem Parkplatz des NAHKAUF in Mörlenbach zw. Weiherer Str. und Wehrstr. geparkt. In dem genannten Zeitraum wurde der PKW von einem z.Zt. unbek. PKW beschädigt. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf ca. 800 EUR. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Te. Nr. 06252 70 60 rund um ...

