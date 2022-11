Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vom Hund gebissen ...

Nordhausen (ots)

Dem Inspektionsdienst Nordhausen wurde am 25.11.2022 gegen 10 Uhr mitgeteilt, dass es soeben zu einem körperlichen Schaden durch einen Hundebiss gekommen sei. Es wurden Beamte in der Nordhäuser Hufelandstraße eingesetzt, wo der 36-jährige leicht verletzte Geschädigte die Hundehalterin noch gesichtet hatte. Die 76-jährige hatte ihr Tier an der langen Leine laufen lassen und somit die Kontrolle verloren. In der Folge biss der Hund den Geschädigten, welcher als Spaziergänger unterwegs war, einmal in den Oberschenkel. Es wurde Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell