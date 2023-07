POL-DA: Groß-Gerau: Kiosk aufgebrochen/Zeugen gesucht

Gernsheim (ots) - Insgesamt rund 30 Gramm Gramm Haschisch, Marihuana und Kokain entdeckten Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrolle am Freitagnachmittag (21.07.) in einem Gebüsch im Bereich der Stadthalle am Georg-Schäfer-Platz. In unmittelbarer Nähe nahmen die Ordnungshüter zwei 21 und 24 Jahre alte Männer vorläufig fest. Im Rahmen von anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten zudem weitere Drogen, ...

mehr