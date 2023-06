POL-PDNR: Betrugsversuche durch Schockanrufe

Dürrholz (ots) - Bereits am 09.06.2023 oder 10.06.2023 kam es in der Hauptstraße in Dürrholz zum Diebstahl eines nicht fahrbereiten Motorrads. Das Fahrzeug wurde zur Reparatur in eine Werkstatt in Dürrholz verbracht, wo es zum genannten Zeitpunkt durch unbekannte Täter entwendet wurde. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. bei der Polizei zu melden. ...

