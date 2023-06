Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugin übergibt Einkaufstasche mit Herrenhemden

Linz am Rhein (ots)

Am 22.06.2023 übergab eine 39-jährige Zeugin eine Einkaufstasche mit drei neuen Herrenhemden, welche laut dieser durch einen Mann am 13.06.2023 in der Regionalbahn von Koblenz nach Köln vergessen wurde. Die Zeugin selbst war mit dem Mann in Linz ausgestiegen, wobei einer Bekannten der Zeugin, welche im Zug weiterfuhr, aufgefallen war, dass der Mann die Einkaufstasche eines Geschäfts aus Koblenz im Abteil vergessen hatte. Die Tasche wurde heute durch die Bekannte an die Zeugin übergeben. Sie war in der Annahme, dass die Zeugin den Mann kennt. Da dem nicht so war, brachte sie die Tasche zur Polizei in Linz. Da der Mann den Zug in Linz verlassen hatte, wird davon ausgegangen, dass er auch im Zuständigkeitsbereich der hiesigen Polizei wohnhaft ist. Der potenzielle Verlierer wird gebeten, sich bei der Polizei in Linz unter 02644/943-0 zu melden. Sollte der Eigentümer in den nächsten Tagen nicht ermittelt werden können, werden die Sachen dem örtlichen Fundbüro übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell