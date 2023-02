Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden/Aldenrade: Stein auf Straßenbahn geworfen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Einer oder mehrere Unbekannte haben am Freitagabend (24. Februar) gegen 20:45 Uhr einen Stein gegen die Scheibe einer Straßenbahn der Linie 903 geworfen, die gerade an der Haltestelle in Höhe der Goerdelerstraße in Richtung Aldenrade losfuhr. Der Stein durchschlug die Scheibe und landete auf einem Sitz. Niemand wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Werfer geben können. Unter der Rufnummer 0203 2800 ist das Kriminalkommissariat 34 zu erreichen.

