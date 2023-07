Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hüffenhardt: Versuchter Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Wochenende versuchten, in eine Firma in Hüffenhardt einzubrechen. Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Montagabend, 17 Uhr, schlugen der oder die Täter eine Scheibe am Tor der Firma im Blindenrainweg ein und versuchten eine Türe und mehrere Fenster aufzuhebeln. Hierbei verursachten er oder sie einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, gelangten allerdings nicht ins Innere des Gebäudes. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell