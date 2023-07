POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Hüffenhardt: Versuchter Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Wochenende versuchten, in eine Firma in Hüffenhardt einzubrechen. Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Montagabend, 17 Uhr, schlugen der oder die Täter eine Scheibe am Tor der Firma im ...

mehr