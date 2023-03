POL-PDKO: Warnung vor aktueller Betrugswelle durch falsche Polizeibeamte in Lahnstein

Vallendar (ots) - Am späten Nachmittag des 09.03.2023 wurde der Feuerwehr und der Polizei in Bendorf ein Wohnhausbrand in der Straße Kirchhol in Vallendar gemeldet. Bei Eintreffen am Brandort konnte die Feuerwehr eine 61- jährige Bewohnerin aus einer völlig verrauchten Wohnung retten und den Brand schnell ablöschen. Die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte ihren eingeschalteten Herd unbeaufsichtigt gelassen, ...

