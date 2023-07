Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzter Simson-Fahrer

Oldisleben (ots)

Am Freitag, den 14.07.2023, um 19:19 Uhr ereignete sich in der Ortslage Oldisleben ein Verkehrsunfall. Hierbei beabsichtigte ein 15-jähriger Fahrer einer Simson in der "Alten Heldrungener Straße" einen abgeparkten Pkw zu umfahren. Im Vorbeifahren touchierte der Krad-Fahrer mit seinem Lenker den Pkw, verlor dabei die Kontrolle über sein Krad und kam in der Folge zu Fall. Der 15-Jährige verletzte sich hierbei und wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw und am Krad entstand Sachschaden.

