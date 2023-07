LPI-NDH: Zwei auf einen Streich

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Sonnabend, den 15.07.2023 gegen 19:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Eichsfeld in der Heiligenstädter Bahnhofstraße den Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes mit Anhänger. Da deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 43jährigen Heiligenstädters wahrnehmbar war, wurde auf freiwilliger Basis ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,14 Promille. Es schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus an und der Führerschein ...

