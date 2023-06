Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Grillfeuer auf dem Waldspielplatz - Waldbrandgefahr

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.06.2023, gegen 14:45 Uhr, wurde der Polizei ein Grillfeuer auf dem Waldspielplatz im Bereich der Eichholzstraße in Emmendingen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizisten vor Ort wurde in einer Grillschale Kohle für das anschließende Grillen entzündet. Dies ist derzeit aufgrund der Polizeiverordnung des Landratsamtes Emmendingen nicht gestattet. Durch Trockenheit und Wind hat die Waldbrandgefahr zugenommen, weshalb das Grillen und offenes Feuer im und am Wald untersagt wurde.

Der 44-jährige Verantwortliche muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

