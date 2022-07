Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Schwerer Raub auf Tankstelle unter Vorhalt einer Schusswaffe

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, 13.07.2022, wurde die Tankstelle in der Fischbachstraße (Nr. 121) in Saarbrücken-Dudweiler überfallen. Um 10:12 Uhr betrat ein männlicher Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte vom Kassierer unter Vorhalt eines schwarzen Revolvers die Aushändigung des gesamten Bargeldbestandes. Der Kassierer folgte der Anweisung und händigte dem Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Der Täter flüchtete sodann mitsamt des Raubgutes fußläufig vom Tankstellengelände, zunächst über die Camphauser Straße und von dort in ein Waldgebiet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell