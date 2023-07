Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht auf Parkplatz

Saarburg (ots)

Am 14.07.2023 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz der Einkaufszentren "Am Leukbach" in Saarburg eine Verkehrsunfallflucht. Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen grauen Kia in einer Parkbucht ab. Nachdem sie gegen 20:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie einen Schaden an der Frontstoßstange rechts fest. Aufgrund von rötlichen Anhaftungen an der beschädigten Fahrzeugstelle könnte es sich bei dem flüchtigen Verursacher um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

