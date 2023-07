POL-PDTR: Drei Flächenbrände

Vierherrenborn (ots) - Am Freitag, 14.07.2023 kam es gegen 16:50 Uhr auf der B407 in Höhe der Kreuzung in der Ortslage Vierherrenborn zu einem Verkehrsunfall, durch welchen insgesamt 6 Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000EUR entstand. Nach derzeitigem ...

mehr