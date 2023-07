Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Hunsrück-Höhenstraße in Höhe Vierherrenborn

Vierherrenborn (ots)

Am Freitag, 14.07.2023 kam es gegen 16:50 Uhr auf der B407 in Höhe der Kreuzung in der Ortslage Vierherrenborn zu einem Verkehrsunfall, durch welchen insgesamt 6 Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000EUR entstand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die aus dem Saarland stammende 30-jährige Unfallverursacherin mit ihrem PKW die Neunhäuser Straße, um über die Bundesstraße 407 geradeaus in Richtung Hauptstraße Vierherrenborn weiter zu fahren. Hierbei übersah die Fahrerin den von rechts aus Richtung Zerf kommenden und bevorrechtigten 32-jährigen PKW Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg. Die vier leichtverletzten Insassen in dem unfallverursachenden PKW sowie die zwei leichtverletzten Insassen im unfallgegnerischen PKW wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Einsatz waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie die Polizei Saarburg.

