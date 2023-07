POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Kaufland Hermeskeil

Waldrach (ots) - Am 13.07.2023 kam es gegen 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Waldrach zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich ein Beteiligter unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Hierbei fuhr ein Motorradfahrer hinter einem PKW in Richtung Hermeskeiler Straße. Aus der Gegenrichtung kam ein silberner Mercedes Benz, der an einem am Fahrbahnrand parkenden PKW vorbeifuhr. Hierzu nutzte der Mercedes die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Die beiden entgegenkommenden ...

mehr