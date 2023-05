Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Körperverletzung und Festnahme

Baden-Baden (ots)

Die Hintergründe eines Disputs am Mittwochmorgen in der Westlichen Industriestraße sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 11:25 Uhr soll es zunächst zwischen zwei Männern zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll ein 32-Jähriger von einem 26 Jahre alten Mann mit Pfefferspray attackiert worden sein. Bei der anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der 26-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell