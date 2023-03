Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Dachstuhl brennt lichterloh

Aufgrund bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Wohnhausbrand in Heidenheim

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr informierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gurstraße über Notruf die Polizei und die integrierte Leitstelle Heidenheim, dass es zu einer erheblichen Rauchentwicklung im Haus gekommen sei. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Flammen. Die Feuerwehren Heidenheim, Giengen a.d.B. und Schnaitheim bekämpften den Brand mit einem Großaufgebot und evakuierten gemeinsam mit der Polizei die Bewohner. Trotzdem ein Übergreifen des Feuers auf darunterliegende Stockwerke des Mehrfamilienhauses verhindert werden konnte, entstand erheblicher Sachschaden. In den 8 Wohnungen des Gebäudes sind 15 Personen wohnhaft. Sie konnten nach der Brandbekämpfung nicht wieder zurück in ihre Wohnungen. Ein Vertreter der Stadt Heidenheim brachte die Bewohner in verschiedenen Unterkünften unter. Einer musste mit einer Rauchvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von den Einsatzkräften auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die in unmittelbarer Nähe des Brandortes befindliche Paul-Hartmann-Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden. Sie war durch Einsatzfahrzeuge zugeparkt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Heidenheim übernommen.

